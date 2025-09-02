В Польше начались крупнейшие военные учения 2025 года

В Польше начались крупнейшие для страны военные маневры из запланированных на 2025 год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

1 сентября Генштаб ВС Польши сообщил о начале учений Iron Defender-25, которые в этом году являются для страны самыми важными и масштабными маневрами.

Учения будут проводиться на суше, на море и в небе, к ним привлечены около 30 тысяч военных Польши и стран-союзниц и около 600 единиц военной техники всех видов войск.

Маневры будут проходить на определенных полигонах в Варминско-Мазурском, Поморском и Подкарпатском воеводствах, а также за пределами оборудованных полигонов.

В Генштабе отметили, что маневры предусматривают "применение новых ударных и разведывательных платформ" и практическое применение уроков российско-украинской войны.

В связи с учениями в Польше в предыдущие недели и до конца сентября можно наблюдать более заметное передвижение техники по дорогам на всей территории страны. В Генштабе пообещали организовывать передвижение так, чтобы как можно меньше затруднять движение для всех остальных.

В этом году Iron Defender проходят параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025".

В Германии не видят признаков подготовки нападения РФ на НАТО под видом учений "Запад".

Командующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что с приближением совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" в странах Балтии и Польше будут сосредоточены около 40 тысяч военнослужащих.

Литва ввела ограничения на пользование частью своего воздушного пространства перед учениями "Запад-2025".