Під польським Любліном сплахнула пожежа на заводі сортування сміття

Неподалік польського Любліна з вечора понеділка триває пожежа на підприємстві сортування сміття, на її ліквідацію може знадобитися кілька днів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула близько 18 години 1 вересня на підприємстві у містечку Белжице під Любліном. Займання почалося з купи громіздких відходів, здебільшого меблів, та звідти поширилось на більшу площу.

Пожежники працювали на об’єкті протягом всієї ночі. Розширення пожежі вдалось стримати, проте її остаточна ліквідація може зайняти тривалий час.

"Можна очікувати, що для ретельного гасіння усього знадобиться декілька днів. Усі ці уламки доведеться ретельно перебрати", – прокоментував речник муніципального осередку пожежно-рятувальної служби.

У Румунії 1 вересня стався вибух і пожежа на деревообробному підприємстві, там серйозно постраждали троє працівників.

У порту німецького Гамбурга минулого тижня майже добу гасили масштабну пожежу.