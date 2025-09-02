Под польским Люблином гасят пожар на заводе по сортировке мусора

Недалеко от польского Люблина с вечера понедельника продолжается пожар на предприятии по сортировке мусора, на его ликвидацию может потребоваться несколько дней.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул около 18 часов 1 сентября на предприятии в городке Белжице под Люблином. Возгорание началось с кучи громоздких отходов, в основном мебели, и оттуда распространилось на большую площадь.

Пожарные работали на объекте в течение всей ночи. Распространение пожара удалось сдержать, однако его окончательная ликвидация может занять длительное время.

"Можно ожидать, что для тщательного тушения всего понадобится несколько дней. Все эти обломки придется тщательно перебрать", – прокомментировал представитель муниципального отделения пожарно-спасательной службы.

В Румынии 1 сентября произошел взрыв и пожар на деревообрабатывающем предприятии, там серьезно пострадали трое работников.

В порту немецкого Гамбурга на прошлой неделе почти сутки тушили масштабный пожар.