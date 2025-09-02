Важливий тунель під Монбланом, що сполучає Францію з Італією, закрили на 4 місяці

Важливий автомобільний тунель, що пролягає під найвищими вершинами Альп і сполучає Францію з Італією, закрили на модернізацію на чотири місяці.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Відомий автомобільний Монбланський тунель між французьким Шамоні та італійським Курмайором з 1 вересня закрили на чотири місяці – до 12 грудня – для модернізаційних робіт.

Тунель відкрили з великими урочистостями 60 років тому, ще за президентства Шарля де Голля. Він дозволив суттєво скоротити шлях з Франції до Італії і став одним з основних маршрутів для перевезень.

На час ремонтів більшості фур доведеться їхати через тунель Фрежюс, що продовжує шлях на понад 100 кілометрів та здорожчує вартість логістики.

Деякі бізнеси, очікуючи також щільного трафіку біля Фрежюса на період ремонтів, планують просто зменшити обсяги перевезень з та до Італії.

У компанії-адміністраторі тунелю TMB-GEIE кажуть, що дати для ремонту обрані не випадково. Попри важливість тунелю для комерційних вантажів, 75% трафіку, за їхніми підрахунками, складають приватні автомобілі, з яких більшість – люди, які їдуть у відпустки. Відтак ремонт поставили на період, коли літній сезон відпусток вже завершується, а різдвяний ще не розпочався.

"Тунель у хорошому стані, але потрібно планувати на майбутнє та шукати технічні рішення, які дозволять його модернізувати і забезпечити його довговічність у наступні десятиліття", – зазначив представник компанії Седрік Птіколен.

Наразі ставлять за мету за допомогою ретельного догляду продовжити "термін життя" тунелю ще на 100 років.

Перекриття тунелю для ремонту частини маршруту здійснювали і 2024 року.

Один рік ремонту "випав" через наслідки масштабного каменепаду – з гори зійшло 10 тисяч кубічних метрів породи. Кілька автомобілів, які проїздили дорогою на момент інциденту, дивом залишились неушкодженими.