Важный туннель под Монбланом, соединяющий Францию с Италией, закрыли на 4 месяца

Важный автомобильный туннель, пролегающий под самыми высокими вершинами Альп и соединяющий Францию с Италией, закрыли на модернизацию на четыре месяца.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Известный автомобильный Монбланский туннель между французским Шамони и итальянским Курмайором с 1 сентября закрыли на четыре месяца – до 12 декабря – для модернизационных работ.

Туннель открыли с большими торжествами 60 лет назад, еще при президентстве Шарля де Голля. Он позволил существенно сократить путь из Франции в Италию и стал одним из основных маршрутов для перевозок.

На время ремонта большинству фур придется ехать через туннель Фрежюс, что увеличивает путь более чем на 100 километров и удорожает стоимость логистики.

Некоторые бизнесы, ожидая также плотного трафика возле Фрежюса на период ремонтов, планируют просто уменьшить объемы перевозок из и в Италию.

В компании-администраторе туннеля TMB-GEIE говорят, что даты для ремонта выбраны не случайно. Несмотря на важность туннеля для коммерческих грузов, 75% трафика, по их подсчетам, составляют частные автомобили, из которых большинство – люди, которые едут в отпуск. Поэтому ремонт поставили на период, когда летний сезон отпусков уже заканчивается, а рождественский еще не начался.

"Туннель в хорошем состоянии, но нужно планировать на будущее и искать технические решения, которые позволят его модернизировать и обеспечить его долговечность в последующие десятилетия", – отметил представитель компании Седрик Птиколен.

Сейчас ставят целью с помощью тщательного ухода продлить "срок жизни" туннеля еще на 100 лет.

Перекрытие туннеля для ремонта части маршрута осуществляли и в 2024 году.

Один год ремонта "выпал" из-за последствий масштабного камнепада – с горы сошло 10 тысяч кубических метров породы. Несколько автомобилей, которые проезжали по дороге в момент инцидента, чудом остались невредимыми.