У Трампа прогнозують, що він цього тижня розгляне можливість санкцій проти Росії

Міністр фінансів США Скотт Бессент прогнозує, що президент Дональд Трамп цього тижня розгляне можливість запровадження санкцій проти Росії.

Про це він сказав у спілкуванні з Fox News у понеділок, пише "Європейська правда".

Бессент сказав, що у питанні санкцій США проти Росії "усі варіанти залишаються на столі".

"Президент Путін з часу історичної зустрічі в Анкориджі, з часу телефонної розмови, коли європейські лідери і президент Зеленський були у Білому домі наступного понеділка, робив протилежне тому, що він казав, що прагне робити. Фактично він в огидний, огидний спосіб посилив бомбардування", – прокоментував Бессент.

"Тому я думаю, що для президента Трампа усі варіанти на столі і, думаю, він дуже детально подумає над ними цього тижня", – додав він.

Нагадаємо, у Кремлі спростували домовленість про тристоронній саміт з Трампом і Зеленським, та продовжують ухилятися від організації двосторонньої зустрічі Путіна й Зеленського – яка, як хотів Трамп, мала би передувати тристороннім переговорам.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що якщо до вересня жодних зрушень у цьому питанні не відбудеться, Трамп не може залишити без відповіді таку поведінку Кремля.

За даними ЗМІ, Дональд Трамп нібито задумується про те, щоб поки облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими", а в його оточенні звинувачують європейських лідерів у тому, що Україна не згодна на більші поступки.