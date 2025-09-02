У Трампа прогнозируют, что он на этой неделе рассмотрит возможность санкций против России
Министр финансов США Скотт Бессент прогнозирует, что президент Дональд Трамп на этой неделе рассмотрит возможность введения санкций против России.
Об этом он сказал в беседе с Fox News в понедельник, пишет "Европейская правда".
Бессент сказал, что в вопросе санкций США против России "все варианты остаются на столе".
"Президент Путин со времени исторической встречи в Анкоридже, со времени телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме в следующий понедельник, делал противоположное тому, что он говорил, что хочет делать. Фактически он отвратительным, отвратительным образом усилил бомбардировки", – прокомментировал Бессент.
"Поэтому я думаю, что для президента Трампа все варианты на столе и, думаю, он очень подробно подумает над ними на этой неделе", – добавил он.
Напомним, в Кремле опровергли договоренность о трехстороннем саммите с Трампом и Зеленским и продолжают уклоняться от организации двусторонней встречи Путина и Зеленского, которая, как хотел Трамп, должна была предшествовать трехсторонним переговорам.
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что если до сентября никаких сдвигов в этом вопросе не произойдет, Трамп не может оставить без ответа такое поведение Кремля.
По данным СМИ, Дональд Трамп якобы задумывается о том, чтобы пока прекратить свои усилия по прекращению российско-украинской войны – пока стороны "станут более уступчивыми", а в его окружении обвиняют европейских лидеров в том, что Украина не согласна на большие уступки.