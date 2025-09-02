Вучич зустрінеться із Путіним у Китаї

Президент Сербії Александар Вучич вирушив з офіційним візитом до Китаю, де зустрінеться з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це повідомляє Danas, передає "Європейська правда".

Як зазначається, з 2 по 4 вересня в Китаї у Вучича запланована зустріч з Сі Цзіньпіном, а також із Путіним.

У середу, 3 вересня президент Сербії візьме участь у великому військовому параді, який присвячений завершенню Другої світової війни на азійському театрі воєнних дій.

Також відомо, що у Китаї з Путіним зустрінеться прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Варто зауважити, що Фіцо і Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.