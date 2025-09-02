Вучич встретится с Путиным в Китае

Президент Сербии Александар Вучич отправился с официальным визитом в Китай, где встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Danas, передает "Европейская правда".

Как отмечается, со 2 по 4 сентября в Китае у Вучича запланирована встреча с Си Цзиньпином, а также с Путиным.

В среду, 3 сентября президент Сербии примет участие в большом военном параде, который посвящен завершению Второй мировой войны на азиатском театре военных действий.

Также известно, что в Китае с Путиным встретится премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Стоит отметить, что Фицо и Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.