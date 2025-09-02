Вучич встретится с Путиным в Китае
Новости — Вторник, 2 сентября 2025, 10:23 —
Президент Сербии Александар Вучич отправился с официальным визитом в Китай, где встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Danas, передает "Европейская правда".
Как отмечается, со 2 по 4 сентября в Китае у Вучича запланирована встреча с Си Цзиньпином, а также с Путиным.
В среду, 3 сентября президент Сербии примет участие в большом военном параде, который посвящен завершению Второй мировой войны на азиатском театре военных действий.
Также известно, что в Китае с Путиным встретится премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Стоит отметить, что Фицо и Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.
