Литва начала масштабные военные учения

Во вторник, 2 сентября, Литва начала военные учения "Громовой удар", в которых примут участие около 17 тысяч литовских и союзных военнослужащих накануне военных учений "Запад", запланированных Россией и Беларусью на конец этого месяца.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

По данным Вооруженных сил страны, учения "Громовой удар" объединят много мелких учений, запланированных в Литве.

Двухмесячные учения будут проходить на военных полигонах и в гражданских условиях. Военные конвои будут двигаться по дорогам страны, военные самолеты будут летать над ними. На учениях будут использоваться симуляторы и звуковое оборудование.

"Наша цель – сосредоточить военную подготовку на обеспечении того, чтобы все подразделения достигли и поддерживали готовность к выполнению задач плана вооруженной обороны страны", – заявил командующий армии Литвы Раймундас Вайкшнорас.

По словам военных, учения непосредственно связаны с реальными планами обороны и подготовкой к их реализации. Командование Вооруженных сил, штабы подразделений и учреждений Вооруженных сил, воинские подразделения и войска, а также военные командиры и местные органы власти будут обучаться планированию и выполнению задач вооруженной обороны.

В военные учения, которые запланированы на сентябрь и октябрь, будут входить четыре учения меньшего масштаба, а также ежегодные учения литовской армии, такие как "Инженерный гром-2025", "Железный волк-2025 II" и "Сильный гриф-2025".

Учения будут охватывать период, в течение которого Россия и Беларусь будут готовиться к учениям "Запад", проводить их и завершать.

В этот же день в Польше начались крупнейшие для страны военные маневры среди запланированных на 2025 год.

Вайкшнорас заявил, что с приближением совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" в странах Балтии и Польше будут сосредоточены около 40 тысяч военнослужащих.

Литва ввела ограничения на пользование частью своего воздушного пространства перед учениями "Запад-2025".