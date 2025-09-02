Фицо встретился с Путиным в Пекине
Новости — Вторник, 2 сентября 2025, 12:33 —
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо начал встречу с правителем России Владимиром Путиным в Пекине.
Об этом сообщили российские СМИ, среди которых ТАСС, пишет "Европейская правда".
Российские медиа опубликовали материалы с начала встречи лидеров Словакии и РФ в Пекине, где Путин находится с четырехдневным визитом.
Фицо – единственный из лидеров стран-членов ЕС, присутствующий в Пекине.
Кроме него, встречу с Путиным в Китае провел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и планирует – президент Сербии Александар Вучич.
Роберт Фицо заявил, что после переговоров с Путиным и возвращения в Словакию встретится с Зеленским.
Напомним, Фицо и Вучич были единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.
