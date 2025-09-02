Укр Рус Eng

Фицо встретился с Путиным в Пекине

фото
Новости — Вторник, 2 сентября 2025, 12:33 — Мария Емец

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо начал встречу с правителем России Владимиром Путиным в Пекине.

Об этом сообщили российские СМИ, среди которых ТАСС, пишет "Европейская правда".

Российские медиа опубликовали материалы с начала встречи лидеров Словакии и РФ в Пекине, где Путин находится с четырехдневным визитом.

 

Фицо – единственный из лидеров стран-членов ЕС, присутствующий в Пекине.

Кроме него, встречу с Путиным в Китае провел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и планирует – президент Сербии Александар Вучич.

Роберт Фицо заявил, что после переговоров с Путиным и возвращения в Словакию встретится с Зеленским.

Напомним, Фицо и Вучич были единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Словакия Россия
Реклама: