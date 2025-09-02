Эрдоган говорит, что Путин и Зеленский "еще не готовы" к личной встрече

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и кремлевский правитель Владимир Путин "еще не готовы" к личной встрече.

Об этом Эрдоган сказал в разговоре с журналистами на борту самолета, возвращаясь из Китая, его цитирует Anadolu, сообщает "Европейская правда".

Как отметил турецкий президент, в Китае на встрече с Путиным и в телефонном разговоре с Зеленским он обсуждал пути прекращения войны в Украине, которую развязала РФ.

По его словам, переговоры между российскими и украинскими официальными лицами в Стамбуле, которые состоялись в последние месяцы, показали, что путь к миру остается открытым.

"Постепенное повышение уровня переговоров является тем путем, к которому мы стремимся. Надежду на мир необходимо превратить в конкретные результаты, ориентированные на решение проблемы. Для этого мы должны рассмотреть этот вопрос на уровне лидеров", – сказал Эрдоган.

В то же время, по его словам, "они (Путин и Зеленский. – Ред.) еще не готовы к этому".

Напомним, 22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита", и пока таких планов нет.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров.

Зеленский во время общения со СМИ 29 августа напомнил, что в понедельник истекут "пару недель", которые Трамп дал Москве на следующие шаги в рамках переговоров, в частности организацию двусторонней встречи с Украиной, прежде чем вернуться к идее санкций.