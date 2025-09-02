У Німеччині кількість прохань про притулок скоротилася більш ніж удвічі

У серпні цього року на 60% менше людей попросили притулку в Німеччині, ніж у серпні 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За останніми даними Федерального міністерства внутрішніх справ, у серпні лише 7 803 особи подали прохання про надання притулку в Німеччині – порівняно з 18 427 у серпні минулого року.

Федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт розцінив це зниження як успіх своєї більш обмежувальної міграційної політики.

"Наш поворот у політиці надання притулку працює, наші заходи успішні", – сказав Добріндт. Тепер, за його словами, політична увага буде зосереджена на "зміцненні загальноєвропейської системи притулку з метою подальшого зниження міграційного тиску на Європу".

Поточні цифри продовжують тенденцію останніх місяців. Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) нарахувало 8 293 первинних заявок на отримання притулку в липні порівняно з 18 503 в тому ж місяці минулого року.

Зменшення кількості шукачів притулку – задекларована мета федерального уряду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Соціал-демократичної партії (СДПН). Контроль на німецькому кордоні покликаний стримувати шукачів притулку.

7 травня Добріндт розпорядився посилити контроль і збільшити кількість відмов на всіх дев'яти сухопутних кордонах Німеччини з сусідніми країнами. Винятки стосуються так званих вразливих груп, таких як діти та вагітні жінки. З 8 травня до кінця липня Федеральна поліція зареєструвала 9 506 відмов на кордонах.

Цей крок Добріндта був розкритикований сусідніми країнами, а також міграційними експертами та неурядовими організаціями. Відмови вважаються юридично суперечливими.

У відповідь на німецькі перевірки з 7 липня Польща почала контролювати свої кордони з Німеччиною та Литвою. Деякі інші сусідні країни також критикували німецькі заходи, але жодна з них не вжила контрзаходів.

Як повідомлялося, вперше з часу падіння Берлінської стіни у 1989 році більше поляків виїхало з Німеччини, ніж туди приїхало.