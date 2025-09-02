В Германии число прошений об убежище сократилось более чем вдвое

В августе этого года на 60% меньше людей попросили убежища в Германии, чем в августе 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По последним данным Федерального министерства внутренних дел, в августе только 7 803 человека подали прошение о предоставлении убежища в Германии – по сравнению с 18 427 в августе прошлого года.

Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт расценил это снижение как успех своей более ограничительной миграционной политики.

"Наш поворот в политике предоставления убежища работает, наши меры успешны", – сказал Добриндт. Теперь, по его словам, политическое внимание будет сосредоточено на "укреплении общеевропейской системы убежища с целью дальнейшего снижения миграционного давления на Европу".

Текущие цифры продолжают тенденцию последних месяцев. Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) насчитало 8 293 первичных заявок на получение убежища в июле по сравнению с 18 503 в том же месяце прошлого года.

Уменьшение количества искателей убежища – задекларированная цель федерального правительства Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии (СДПГ). Контроль на немецкой границе призван сдерживать искателей убежища.

7 мая Добриндт распорядился усилить контроль и увеличить количество отказов на всех девяти сухопутных границах Германии с соседними странами. Исключения касаются так называемых уязвимых групп, таких как дети и беременные женщины. С 8 мая до конца июля Федеральная полиция зарегистрировала 9 506 отказов на границах.

Этот шаг Добриндта был раскритикован соседними странами, а также миграционными экспертами и неправительственными организациями. Отказы считаются юридически противоречивыми.

В ответ на немецкие проверки с 7 июля Польша начала контролировать свои границы с Германией и Литвой. Некоторые другие соседние страны также критиковали немецкие меры, но ни одна из них не приняла контрмеры.

Как сообщалось, впервые со времени падения Берлинской стены в 1989 году больше поляков выехало из Германии, чем туда приехало.