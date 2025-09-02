"Чуда не произошло": премьер Франции не убедил ультраправых голосовать за вотум доверия

Премьер-министру Франции Франсуа Байру на встрече с ультраправой партией "Национальное объединение" не удалось убедить политсилу проголосовать за вотум доверия его правительству 8 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла, которого цитирует Politico.

После того как он вместе с неформальным лидером ультраправых Марин Ле Пен встретились с Байру, Барделла заявил: "Чуда не произошло, сегодняшняя встреча не изменит позицию "Национального объединения".

Барделла отметил, что Байру пересек некоторые красные линии его партии, предложив непопулярное сокращение бюджета на 43,8 млрд евро, которое станет основным вопросом голосования о доверии в понедельник.

Ультраправые считают, что Байру не уделил достаточного внимания расходам, связанным с иммиграцией и членством в Европейском Союзе.

"Если вопрос заключается в том, доверяем ли мы этому правительству, то ответ – нет, не доверяем", – сказала Ле Пен.

По ее словам, Байру уже знает, что его правительство обречено.

"Он решил нажать кнопку выхода, а затем провести консультации. Если бы он действительно хотел серьезно поговорить, то начал бы переговоры еще в июле", – добавила Ле Пен.

На этой неделе Байру проводит переговоры с партиями со всего политического спектра с целью поиска общего языка.

После того как на прошлой неделе премьер-министр обнародовал свои планы провести голосование по вотуму доверия, политическая оппозиция Франции быстро заявила, что проголосует за отставку его правительства меньшинства, оставив ему мало надежды на политическое выживание.

Если Байру будет вынужден уйти в отставку, президент Франции Эмманюэль Макрон может избрать нового премьера или решить распустить парламент и провести выборы.

Подробнее на эту тему в статье: "Самоубийство" премьера: ради чего правительство Франции уйдет в отставку и какие последствия это будет иметь.