У Хорватії ексміністерку засудили до в’язниці за витрачання коштів ЄС на приватні вечері

У Хорватії колишня міністерка регіонального розвитку та фондів ЄС Габріела Жалац отримала сім місяців в’язниці за використання коштів ЄС для приватних вечерь.

Про це повідомляє хорватське видання Dnevnik, інформує "Європейська правда".

Колишня міністерка у період з травня 2017 року по липень 2019 року щонайменше дев'ять разів розпорядилася про те, щоб її особисті витрати в закладах громадського харчування, включаючи святкування її дня народження, були оплачені за рахунок державних коштів.

Суд у Загребі постановив, що витрати були спрямовані не на законні офіційні, а на особисті цілі, і не підлягали фінансуванню з коштів ЄС.

Було встановлено, що ці витрати частково були включені до витрат на закупівлі Директорату стратегічного планування та координації коштів ЄС в рамках Оперативної програми "Конкурентоспроможність та згуртованість".

Оплачуючи особисті витрати в закладах громадського харчування за рахунок державних коштів, Жалац отримала неправомірну матеріальну вигоду в розмірі 9732 євро, що завдало шкоди фінансовим інтересам ЄС і Хорватії, зазначила Європейська прокуратура (EPPO).

Вирок суду став результатом угоди про визнання провини. Раніше Жалац виплатила повну суму в розмірі 9732 євро як компенсацію збитків під час розслідування.

