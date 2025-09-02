В Хорватии экс-министра приговорили к тюремному сроку за трату средств ЕС на частные ужины

В Хорватии бывшая министр регионального развития и фондов ЕС Габриэла Жалац получила семь месяцев тюрьмы за использование средств ЕС для частных ужинов.

Об этом сообщает хорватское издание Dnevnik, информирует "Европейская правда".

Бывшая министр в период с мая 2017 года по июль 2019 года по меньшей мере девять раз распорядилась о том, чтобы ее личные расходы в заведениях общественного питания, включая празднование ее дня рождения, были оплачены за счет государственных средств.

Суд в Загребе постановил, что расходы были направлены не на законные официальные, а на личные цели, и не подлежали финансированию из средств ЕС.

Было установлено, что эти расходы частично были включены в расходы на закупки Директората стратегического планирования и координации средств ЕС в рамках Оперативной программы "Конкурентоспособность и сплоченность".

Оплачивая личные расходы в заведениях общественного питания за счет государственных средств, Жалац получила неправомерную материальную выгоду в размере 9732 евро, что нанесло ущерб финансовым интересам ЕС и Хорватии, отметила Европейская прокуратура (EPPO).

Приговор суда стал результатом соглашения о признании вины. Ранее Жалац выплатила полную сумму в размере 9732 евро в качестве компенсации убытков во время расследования.

