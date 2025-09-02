Уряд Польщі підготував новий проєкт про допомогу українцям після вето Навроцького

Уряд Польщі завершив роботу над новим проєктом щодо допомоги іноземцям, зокрема громадянам України після того, як президент Кароль Навроцький заветував попередній закон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Проєкт закону про внесення змін до деяких законів з метою перевірки права на сімейні виплати для іноземців та про умови надання допомоги громадянам України у зв'язку з збройним конфліктом на території цієї держави був опублікований у вівторок на сайті Урядового центру законодавчої діяльності.

Проєкт має на меті пов'язати право на так звану допомогу на дітей 800+ для іноземців з третіх країн з діяльністю заявника на ринку праці та навчанням його дітей у польських школах.

Крім того, положення дозволяють Інституту соціального страхування щомісяця перевіряти, чи відповідають іноземці умові проживання в Республіці Польща.

Громадяни України, які перебувають у Польщі, наразі користуються тимчасовим захистом та легальним проживанням, які діють до 30 вересня 2025 року.

Якщо поправка не буде ухвалена, з 1 жовтня тисячі з них можуть втратити дозвіл на проживання, доступ до ринку праці, соціальних виплат, охорони здоров'я та освіти.

Президент Кароль Навроцький заветував закон про допомогу громадянам України, оскільки вважає, що допомога 800+ повинна надаватися виключно українцям, які працевлаштовуються в Польщі.

Разом із вето президент Кароль Навроцький вніс до Сейму власний законопроєкт про допомогу громадянам України. Проєкт був направлений на громадські консультації.

Однак уряд оголосив, що представить свою версію цих положень.

