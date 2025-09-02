Фицо после встречи с Путиным хочет передать Зеленскому "несколько посланий"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Китае у него появилось "несколько посланий и мыслей", которые он хочет передать украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом Фицо написал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что его встреча с Путиным длилась час и была сосредоточена прежде всего на войне РФ против Украины.

В частности, словацкий премьер рассказал, что в ходе встречи Путин проинформировал его о своих переговорах с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и о "перспективах прекращения" развязанной им войны против Украины.

"Из этой важной беседы я сделал несколько выводов и посланий, которые намерен передать в пятницу украинскому президенту Зеленскому", – добавил он.

Кроме того, Фицо считает, что после встречи с Путиным в Китае получит много звонков от лидеров других европейских стран.

Кроме Фицо, встречу с Путиным в Китае провел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также сербский лидер Александар Вучич.