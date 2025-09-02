В Британии будут бастовать сотрудники службы безопасности парламента

Сотни сотрудников службы безопасности британского парламента намерены в течение двух дней этого месяца бастовать из-за условий и оплаты труда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

После победы на выборах прошлого года правительство Лейбористской партии премьер-министра Кира Стармера пообещало прекратить волну забастовок учителей, железнодорожников и врачей, которые вызвали сбои в работе в 2023-2024 годах.

Врачи-резиденты в Англии вышли на пять дней в июле, а на следующей неделе будет бастовать лондонский метрополитен.

Профсоюз работников государственных и коммерческих служб (PCS) проведет забастовку возле Вестминстерского дворца 3 и 10 сентября, когда его члены выйдут на улицу из-за таких вопросов, как оплата труда и ежегодные отпуска.

Спикер парламента заявил, что он сотрудничает с лондонской полицией над внедрением планов на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы обеспечить безопасность и избежать срывов, добавив, что он остается преданным тесному сотрудничеству с персоналом для поиска решения.

"Решение о проведении забастовки является неутешительным результатом после месяцев постоянного взаимодействия, направленного на решение оставшихся проблем", – сказал спикер парламента.

Напомним, Национальный профсоюз общин Румынии (SCOR) объявил о начале бессрочной забастовки сотрудников мэрий, начиная с пятницы, 29 августа.

А перед этим более 80 диспетчеров поездов в Черногории устроили забастовку, выразив возмущение низкими зарплатами.