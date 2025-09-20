Трампу "не понравилось" нарушение истребителями РФ пространства Эстонии

Американскому президенту Дональду Трампу "не нравится" то, что три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, передает "Европейская правда".

Трампа попросили прокомментировать инцидент с тремя российскими истребителями в воздушном пространстве Эстонии.

"Мне это не нравится. Это может быть большой проблемой. Я должен это проверить. Скоро я кратко с этим ознакомлюсь", – ответил на это американский президент.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.