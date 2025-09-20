В Британии в клубе произошла стрельба, есть раненые

В ночном клубе в британском городе Бирмингем произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили ранения.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

В субботу, 20 сентября, четыре человека получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в Бирмингеме.

Трое человек в возрасте от 20 до 30 лет были арестованы после этого.

Полиция сообщила, что один мужчина остается в больнице в критическом состоянии, а трем другим оказывают помощь с менее серьезными ранениями.

Они остаются под стражей по подозрению в насильственных беспорядках, пока продолжается расследование.

В июне в австрийском городе Грац произошла стрельба в школе. Согласно официальным данным, в результате этого погибли 10 человек – кроме нападавшего, это шесть девушек и трое парней, еще 12 человек получили ранения. Ее совершил 21-летний бывший ученик заведения, который после этого застрелился.

Во время обыска в квартире стрелка нашли самодельное взрывное устройство. А следователи также заявляли, что подозреваемый в совершении стрельбы, вероятно, был интровертом и фанатом онлайн-стрелялок.