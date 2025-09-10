Аеропорт Варшави попередив про затримки рейсів після вторгнення дронів РФ

Аеропорт Шопена у Варшаві повідомив про відкриття повітряного простору, що був закритий через наліт російських дронів у Польщу, однак попередив про затримки рейсів протягом дня.

Про це йдеться у заяві аеропорту в Х, пише "Європейська правда".

У ніч на 10 вересня у Польщі зупинили роботу чотирьох аеропортів, у тому числі Варшави, через безпрецедентну операцію повітряних сил зі знищення російських БпЛА.

"Повідомляємо, що повітряний простір над аеропортом імені Шопена знову відкрито", – йдеться у повідомленні летовища імені Шопена.

Однак, з огляду на ситуацію, пов'язану з обмеженнями та закриттям повітряного простору, слід очікувати ускладнень та затримок рейсів, які можуть тривати весь день, попередили в аеропорту Шопена.

"Актуальний статус рейсів просимо перевіряти на сайті аеропорту, детальну інформацію можна отримати безпосередньо у перевізників", – йдеться у заяві летовища.

Як повідомлялось, через вторгнення російських дронів у Польщу цієї ночі було тимчасово закрито два аеропорти Варшави, а також аеропорти Жешува та Любліна.

Вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України, і вперше вирішила збивати їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск з раннього ранку скликав урядовців на термінове засідання через безпрецедентне порушення повітряного простору країни російськими БпЛА.