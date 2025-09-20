В аэропорту Дублина эвакуировали один из терминалов
В аэропорту Дублина, столицы Ирландии, объявили эвакуацию в одном из терминалов, объяснив это соображениями безопасности.
Об этом сообщает Irish Times, пишет "Европейская правда".
В середине дня 20 сентября администрация аэропорта Дублина неожиданно объявила эвакуацию из Терминала 2 "в качестве меры предосторожности".
Пассажиров направили в конкретные локации-места сбора и предупредили, что ситуация может вызвать задержки с рейсами. Других деталей не сообщили, отметив лишь, что "безопасность пассажиров и персонала является высшим приоритетом".
В полиции прокомментировали, что их сотрудники присутствуют в аэропорту. "Поскольку это продолжающаяся операция, пока не можем сообщить больше информации", – отметили в комментарии.
С места сообщают, что видели прибытие специалистов-взрывотехников.
My photos below show the scenes outside T2 as passengers remain outside the terminal area#aviation #avgeek #DublinAirport #Ireland #Travel #Incident #Emergency #Dublin #Airport pic.twitter.com/4KByzOVLer– Shauns_Aviation🇮🇪✈️ (@Shauns_Aviation) September 20, 2025
Напомним, с ночи субботы в аэропортах Берлина, Брюсселя и лондонском "Хитроу", который является крупным пересадочным хабом, из-за кибератаки масштабно нарушились процедуры регистрации на рейс.
10 сентября из-за беспрецедентного вторжения российских БПЛА в Польше много часов подряд не принимали и не отправляли рейсы четыре аэропорта.