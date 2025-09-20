У Німеччині розслідують появу "заблукалого грибника" на полігоні Бундесверу

У Німеччині розслідують обставини появи сторонньої людини на тренувальному полігоні Бундесверу у східній землі Саксонія-Ангальт.

Про це повідомляє Spiegel за матеріалами місцевих ЗМІ, пише "Європейська правда".

Поліція німецького міста Галле веде розслідування стосовно нібито заблукалого грибника на території армійського полігону у лісі в районі міста Цайц.

Військові Бундесверу виявили на території полігону водія. Чоловік, 53-річний німець, пояснив, що приїхав збирати гриби і не знав, що зайшов у зону з обмеженим доступом.

Військові повірили у пояснення та супроводили чоловіка до виїзду з полігону. Інформацію про інцидент передали Міністерству оборони і поліції, де вирішили почати розслідування для детального з’ясування фактів.

Раніше повідомляли, що над важливими об’єктами у Німеччині лише за три місяці зафіксували понад 500 невідомих безпілотників, що потенційно могли літати там зі шпигунською метою.

Міністр оборони Боріс Пісторіус визнав, що можливості протидії такій загрозі обмежені.

Спецслужби Німеччини застерегли громадян, що російські спецслужби шукають "одноразових агентів" для диверсій.