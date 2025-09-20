В Германии расследуют появление "заблудившегося грибника" на полигоне Бундесвера

В Германии расследуют обстоятельства появления постороннего человека на тренировочном полигоне Бундесвера в восточной земле Саксония-Ангальт.

Об этом сообщает Spiegel по материалам местных СМИ, пишет "Европейская правда".

Полиция немецкого города Галле ведет расследование в отношении якобы заблудившегося грибника на территории армейского полигона в лесу в районе города Цайц.

Военные Бундесвера обнаружили на территории полигона водителя. Мужчина, 53-летний немец, объяснил, что приехал собирать грибы и не знал, что зашел в зону с ограниченным доступом.

Военные поверили в объяснение и сопроводили мужчину до выезда с полигона. Информацию об инциденте передали в Министерство обороны и полицию, где решили начать расследование для детального выяснения фактов.

Ранее сообщалось, что над важными объектами в Германии всего за три месяца зафиксировали более 500 неизвестных беспилотников, которые потенциально могли летать там со шпионской целью.

Министр обороны Борис Писториус признал, что возможности противодействия такой угрозе ограничены.

Спецслужбы Германии предупредили граждан, что российские спецслужбы ищут "одноразовых агентов" для диверсий.