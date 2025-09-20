"Гола пустеля": у Румунії майже повністю висохло велике озеро
Новини — Субота, 20 вересня 2025, 17:28 —
Велика частина озера Бістрец на півдні Румунії лишилася без води через посуху і, можливо, зловживання місцевого бізнесу.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Одне з найбільших озер історичного регіону Олтенія на півдні Румунії перетворилося на "голу пустелю" через тривалу посуху.
Озеро Бістрец площею 2200 гектарів з 2007 року мало охоронний статус. У кращі часи там гніздилися 135 видів птахів, у тому числі рідкісні – зокрема пелікани, озеро використовувалося для риболовлі у комерційних масштабах.
Тепер дві з чотирьох частин озера повністю висохли, по дну можна ходити, не грузнучи.
В органах влади кажуть, що основними причинами пересихання озера стали погода і незаконний забір води для поливу місцевим бізнесом навіть тоді, коли це було заборонено. Адміністрація басейну річки Жіу, з якої живиться озеро, заявила про як мінімум один випадок таких зловживань.
Місцеві мешканці називають наслідки катастрофічними.
Минулого року аномальна спека вперше в історії висушила озеро у Сербії.
В Угорщині у 2024 році депутати зустрілися в пересохлому руслі річки, щоб бити на сполох через посуху.
На Віслі у Варшаві у вересні 2025 року зафіксували нові історичні мінімуми рівня води.