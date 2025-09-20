"Гола пустеля": у Румунії майже повністю висохло велике озеро

Велика частина озера Бістрец на півдні Румунії лишилася без води через посуху і, можливо, зловживання місцевого бізнесу.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Одне з найбільших озер історичного регіону Олтенія на півдні Румунії перетворилося на "голу пустелю" через тривалу посуху.

Озеро Бістрец площею 2200 гектарів з 2007 року мало охоронний статус. У кращі часи там гніздилися 135 видів птахів, у тому числі рідкісні – зокрема пелікани, озеро використовувалося для риболовлі у комерційних масштабах.

Тепер дві з чотирьох частин озера повністю висохли, по дну можна ходити, не грузнучи.

Фото: зі сторінки адміністрації басейну річки Жіу

В органах влади кажуть, що основними причинами пересихання озера стали погода і незаконний забір води для поливу місцевим бізнесом навіть тоді, коли це було заборонено. Адміністрація басейну річки Жіу, з якої живиться озеро, заявила про як мінімум один випадок таких зловживань.

Фото: зі сторінки адміністрації басейну річки Жіу

Місцеві мешканці називають наслідки катастрофічними.

Минулого року аномальна спека вперше в історії висушила озеро у Сербії.

В Угорщині у 2024 році депутати зустрілися в пересохлому руслі річки, щоб бити на сполох через посуху.

На Віслі у Варшаві у вересні 2025 року зафіксували нові історичні мінімуми рівня води.