"Гола пустеля": у Румунії майже повністю висохло велике озеро

Новини — Субота, 20 вересня 2025, 17:28 — Марія Ємець

Велика частина озера Бістрец на півдні Румунії лишилася без води через посуху і, можливо, зловживання місцевого бізнесу.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

Одне з найбільших озер історичного регіону Олтенія на півдні Румунії перетворилося на "голу пустелю" через тривалу посуху. 

Румунію накриває екстремальна спека: можливі піки до 43°C

Озеро Бістрец площею 2200 гектарів з 2007 року мало охоронний статус. У кращі часи там гніздилися 135 видів птахів, у тому числі рідкісні – зокрема пелікани, озеро використовувалося для риболовлі у комерційних масштабах. 

Тепер дві з чотирьох частин озера повністю висохли, по дну можна ходити, не грузнучи. 

 
Фото: зі сторінки адміністрації басейну річки Жіу

В органах влади кажуть, що основними причинами пересихання озера стали погода і незаконний забір води для поливу місцевим бізнесом навіть тоді, коли це було заборонено. Адміністрація басейну річки Жіу, з якої живиться озеро, заявила про як мінімум один випадок таких зловживань. 

 
Фото: зі сторінки адміністрації басейну річки Жіу

Місцеві мешканці називають наслідки катастрофічними. 

Минулого року аномальна спека вперше в історії висушила озеро у Сербії.

В Угорщині у 2024 році депутати зустрілися в пересохлому руслі річки, щоб бити на сполох через посуху.

На Віслі у Варшаві у вересні 2025 року зафіксували нові історичні мінімуми рівня води

Румунія клімат
