"Голая пустыня": в Румынии почти полностью высохло большое озеро

Большая часть озера Бистрец на юге Румынии осталась без воды из-за засухи и, возможно, злоупотреблений местного бизнеса.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Одно из крупнейших озер исторического региона Олтения на юге Румынии превратилось в "голую пустыню" из-за продолжительной засухи.

Озеро Бистрец площадью 2200 гектаров с 2007 года имело охранный статус. В лучшие времена там гнездились 135 видов птиц, в том числе редкие – в частности пеликаны, озеро использовалось для рыбной ловли в коммерческих масштабах.

Теперь две из четырех частей озера полностью высохли, по дну можно ходить.

Фото: со страницы администрации бассейна реки Жиу

В органах власти говорят, что основными причинами пересыхания озера стали погода и незаконный забор воды для полива местным бизнесом даже тогда, когда это было запрещено. Администрация бассейна реки Жиу, из которой питается озеро, заявила о как минимум одном случае таких злоупотреблений.

Фото: со страницы администрации бассейна реки Жиу

Местные жители называют последствия катастрофическими.

В прошлом году аномальная жара впервые в истории высушила озеро в Сербии.

В Венгрии в 2024 году депутаты встретились в пересохшем русле реки, чтобы бить тревогу из-за засухи.

На Висле в Варшаве в сентябре 2025 года зафиксировали новые исторические минимумы уровня воды.