Президент Чехии: НАТО должно реагировать военным путем на нарушения со стороны РФ

Президент Чехии Петр Павел убежден, что НАТО должно реагировать военным путем на нарушения со стороны России.

Заявление чешского президента приводит Radio Prague International, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий прозвучал на фоне пятничного инцидента, когда три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом.

В частности, Павел вспомнил похожую ситуацию 2015 года, когда Турция сбила российский бомбардировщик, который нарушил ее воздушное пространство во время бомбардировок Сирии.

"Сейчас мы наблюдаем то же самое: Россия не только ведет агрессивную войну против суверенного государства, но и беспрецедентно провоцирует страны НАТО, желая не только вызвать ответную реакцию, которую потом сможет использовать в собственных интересах, но и проверить нашу решимость и способность защищаться от подобных провокаций", – сказал он.

Павел назвал такое поведение РФ "абсолютно безответственным", поскольку, как он отметил, "нарушение воздушного пространства – повод для введения в действие оборонительных механизмов, а именно сбивания такого самолета".

Он подчеркнул, что Россия и ее правитель Владимир Путин "будут вести себя так, как мы это им позволим".

"Если мы будем осуждать их на словах, преуменьшать или упрощать поведение России, эти провокации будут продолжаться", – отметил чешский президент.

Поэтому, как убежден Павел, западные страны должны вести себя жестко, "и если происходят нарушения, то мы должны на это соответственно реагировать, в частности военным путем".

"Россия очень быстро поймет, что сделала ошибку и переступила границы дозволенного. К сожалению, это балансирование на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно", – добавил он.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.

Американскому президенту Дональду Трампу"не понравился" этот инцидент.