У Чехії створять координаційну групу для захисту від ворожих безпілотників

Уряд Чехії ухвалив рішення про створення координаційної групи із захисту країни від ворожих безпілотників.

Про це заявив чеський прем’єр-міністр Петр Фіала, якого цитує Radio Prague International, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника уряду, задача групи полягатиме, зокрема в моніторингу розвитку технологій і розробленні відповідних заходів.

"Ми повинні реагувати на небезпеку, що виходить від російських дронів. Наш пріоритет – забезпечити безпеку громадян і бути готовими до будь-яких потенційних загроз. Саме тому ми вирішили створити при Раді державної безпеки координаційну групу із захисту держави від безпілотників", – сказав Фіала.

Він додав, що до групи увійдуть експерти з міністерств оборони, внутрішніх справ, транспорту, чеської армії, поліції та інших структур.

"Це ще один крок до того, щоб максимально забезпечити безпеку громадян. Таким чином, ми посилюємо захист нашої країни від нових загроз, які спостерігаємо в безпосередній близькості", – наголосив прем'єр-міністр.

Він зазначив, що цей крок також відповідає вектору, за яким розвивається війна в Україні.

"Ми просто зобов'язані приділяти пильну увагу захисту від безпілотників", – зауважив Фіала.

Своєю чергою міністерка оборони Яна Чернохова заявила, що уряд прагне йти шляхом багаторівневої протиповітряної оборони, яка не обмежується лише БПЛА.

"Той факт, що ми зараз завершуємо тендер на закупівлю кількох сотень дронів різних типів, також вписується в цю концепцію", – сказала вона.

Зазначимо, 10 вересня повітряний простір Польщі порушили близько два десятки російських дронів. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.

Читайте також Випробування для Польщі та НАТО: які наслідки вже спричинила атака російських дронів