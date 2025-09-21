В Чехии создадут координационную группу для защиты от вражеских беспилотников

Правительство Чехии приняло решение о создании координационной группы по защите страны от вражеских беспилотников.

Об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала, которого цитирует Radio Prague International, сообщает "Европейская правда".

По словам главы правительства, задача группы будет заключаться, в частности в мониторинге развития технологий и разработке соответствующих мер.

"Мы должны реагировать на опасность, исходящую от российских дронов. Наш приоритет – обеспечить безопасность граждан и быть готовыми к любым потенциальным угрозам. Именно поэтому мы решили создать при Совете государственной безопасности координационную группу по защите государства от беспилотников", – сказал Фиала.

Он добавил, что в группу войдут эксперты из министерств обороны, внутренних дел, транспорта, чешской армии, полиции и других структур.

"Это еще один шаг к тому, чтобы максимально обеспечить безопасность граждан. Таким образом, мы усиливаем защиту нашей страны от новых угроз, которые наблюдаем в непосредственной близости", – подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что этот шаг также соответствует вектору, по которому развивается война в Украине.

"Мы просто обязаны уделять пристальное внимание защите от беспилотников", – отметил Фиала.

В свою очередь министр обороны Яна Чернохова заявила, что правительство стремится идти по пути многоуровневой противовоздушной обороны, которая не ограничивается только БПЛА.

"Тот факт, что мы сейчас завершаем тендер на закупку нескольких сотен дронов различных типов, также вписывается в эту концепцию", – сказала она.

Отметим, 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили около двух десятков российских дронов. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.

