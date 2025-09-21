Канада визнала Палестину

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні у неділю оголосив про визнання Палестинської держави.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву поширила пресслужба канадського уряду.

За словами Карні, нинішній уряд Ізраїлю "методично працює над тим, щоб запобігти створенню палестинської держави", що підриває вирішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі створення двох держав.

"Саме в цьому контексті Канада визнає Державу Палестина і пропонує своє партнерство у побудові обіцянки мирного майбутнього як для Держави Палестина, так і для Держави Ізраїль", – ідеться в заяві.

За словами Карні, таке визнання "відповідає принципам самовизначення та основних прав людини, відображеним у Статуті ООН, а також послідовній політиці Канади протягом багатьох поколінь".

Канада ще в липні оголосила про наміри визнати Палестинську державу.

Очікується, що найближчим часом на аналогічний крок підуть Португалія і ще девʼять європейських держав.

Французький президент Емманюель Макрон розглядає визнання Францією та іншими західними країнами Палестинської держави як знаковий крок до миру на Близькому Сході.