Канада признала Палестину

Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье объявил о признании Палестинского государства.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление распространила пресс-служба канадского правительства.

По словам Карни, нынешнее правительство Израиля "методично работает над тем, чтобы предотвратить создание палестинского государства", что подрывает решение арабо-израильского конфликта на основе создания двух государств.

"Именно в этом контексте Канада признает Государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении обещания мирного будущего как для Государства Палестина, так и для Государства Израиль", – говорится в заявлении.

По словам Карни, такое признание "соответствует принципам самоопределения и основных прав человека, отраженным в Уставе ООН, а также последовательной политике Канады на протяжении многих поколений".

Канада еще в июле объявила о намерении признать Палестинское государство.

Ожидается, что в ближайшее время аналогичный шаг сделают Португалия и еще девять европейских государств.

Французский президент Эмманюэль Макрон рассматривает признание Францией и другими западными странами Палестинского государства как знаковый шаг к миру на Ближнем Востоке.