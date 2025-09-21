Великобритания признала Палестину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье объявил о признании Палестинского государства.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в видеообращении.

В обращении Стармер подчеркнул террористическую природу ХАМАС и необходимость решения арабо-израильского конфликта на основе создания двух государств.

"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение о создании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", – добавил он.

Британский премьер сказал, что этот шаг не означает вознаграждение ХАМАС, поскольку Лондон настаивает на исключении участия группировки в управлении Палестиной и готовит дополнительные санкции против нее.

Он также упомянул о военных операциях Израиля в секторе Газа, обвинив его в создании гуманитарного кризиса.

Как известно, в июле Кир Стармер сказал, что Великобритания признает Палестину до собрания мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе, если ситуация в Газе не улучшится.

Ранее о признании Палестины объявила Канада, а Португалия и еще почти десять государств должны сделать это в ближайшие дни.