Латвия вызвала главу посольства РФ из-за нарушения воздушного пространства Эстонии

Министерство иностранных дел Латвии в воскресенье вызвало временного поверенного в делах России в связи с нарушением российскими самолетами воздушного пространства Эстонии 19 сентября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба латвийского МИД.

Сообщается, что российскому дипломату вручили ноту, в которой Латвия выразила "категорический протест" против нарушения воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами 19 сентября.

"Безответственные действия России являются грубым нарушением Международной конвенции о гражданской авиации 1944 года. Это не только создает серьезную угрозу для гражданской авиации, но и провоцирует эскалацию ситуации", – говорится в сообщении.

МИД Латвии добавил, что в дипломатической ноте также повторил требование прекратить агрессию России против Украины, вывести ее оккупационные войска со всей международно признанной территории Украины и компенсировать все причиненные Украине убытки.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.

Американскому президенту Дональду Трампу "не понравился" этот инцидент.