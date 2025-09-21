Депутат Бундестага от "АдГ" привела избирателей в посольство России

Депутат Бундестага от ультраправой "Альтернативы для Германии" Биргит Бессин посетила российское посольство в Берлине с группой посетителей из своего избирательного округа и подверглась критике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

О своем визите в посольство России депутат "АдГ" сообщила еще 11 сентября, объяснив это тем, что "в такой политически напряженной ситуации как никогда важно поддерживать коммуникацию".

Фото: Instagram Биргит Бессин

Визит был частью официальной программы посещений Бундестага, которую организует Федеральное ведомство по вопросам прессы и которая финансируется за счет средств налогоплательщиков.

К тому же, он состоялся на следующий день после того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, что вызвало критику коллег Бессин.

Депутат парламента от Христианско-демократического союза Кнут Абрагам, комментируя выходку коллеги из "АдГ", назвал ее "ничем иным, как сознательной поддержкой войны" против Украины.

Представитель Федерального ведомства по вопросам прессы Германии сказал, что ведомство не имеет влияния на то, "какие места или мероприятия посещают депутаты Бундестага со своими группами вне организованных нами пунктов программы".

Программа посещения Бундестага предусматривает до трех поездок на одного депутата в год и покрывает расходы на проезд, проживание в отеле и частично питание.

Представители и руководство "Альтернативы для Германии" и раньше проявляли симпатии к России.

В мае сопредседатель "АдГ" Алиса Вайдель заявила, что успех потенциальных "мирных переговоров" по войне в Украине зависит от учета интересов России в сфере безопасности.

10 сентября "Альтернатива для Германии" возглавила рейтинг симпатий немецких избирателей.