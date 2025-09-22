У Румунії розслідують погрози низці шкіл та лікарень

У Бухаресті, столиці Румунії, влаштували перевірки у кількох навчальних і медичних закладах після того, як їм надіслали погрози.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Протягом неділі 21 вересня у поліцію Бухареста звернулися адміністрації кількох навчальних та медичних закладів столиці з повідомленнями про те, що їм на офіційні електронні скриньки надійшли листи з погрозами.

Анонім написав, що збирається "зайти у школу з двома пістолетами і влаштувати справжню бійню, а потім застрелитися", та що напад планується у понеділок.

"З перших даних за підсумками перевірок, здійснених поліцією у співпраці з румунською розвідкою, немає вказівок на підтвердження того, що є реальна загроза", – зазначили у поліції.

Схожі погрози отримали і кілька закладів в іншому регіоні Румунії.

Нагадаємо, протягом останнього року від хвилі фальшивих повідомлень про закладену вибухівку постраждали багато країн Європи. Один з останніх масових випадків стався в Австрії у травні 2025 року.

В Угорщині встановили, що за хвилею "мінувань" стояв 15-річний підліток.

Підозрюваного у розсиланні погроз десяткам шкіл у Словаччині та Чехії затримали у Дніпрі.