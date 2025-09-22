В Румынии расследуют угрозы ряду школ и больниц

В Бухаресте, столице Румынии, провели проверки в нескольких учебных и медицинских заведениях после того, как им прислали угрозы.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В течение воскресенья, 21 сентября, в полицию Бухареста обратились администрации нескольких учебных и медицинских заведений столицы с сообщениями о том, что им на официальные электронные ящики пришли письма с угрозами.

Аноним написал, что собирается "зайти в школу с двумя пистолетами и устроить настоящую бойню, а затем застрелиться", и что нападение планируется в понедельник.

"По первым данным по итогам проверок, проведенных полицией в сотрудничестве с румынской разведкой, нет указаний на подтверждение того, что существует реальная угроза", – отметили в полиции.

Подобные угрозы получили и несколько заведений в другом регионе Румынии.

Напомним, в течение последнего года от волны ложных сообщений о заложенной взрывчатке пострадали многие страны Европы. Один из последних массовых случаев произошел в Австрии в мае 2025 года.

В Венгрии установили, что за волной "минирований" стоял 15-летний подросток.

Подозреваемого в рассылке угроз десяткам школ в Словакии и Чехии задержали в Днепре.