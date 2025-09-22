У Німеччині страждає залізничне сполучення через несправність контактної мережі

Внаслідок несправності контактної мережі поблизу німецького міста Ільцен, залізничний рух зазнав значних перебоїв, зокрема потяги на маршруті Гамбург-Берлін скасовані.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Вранці 22 вересня залізничний рух Німеччини зазнав значних перебоїв через несправність контактної мережі поблизу Ільцена: всі поїзди ICE в обох напрямках на маршруті Гамбург–Берлін скасовані. Це також стосується маршруту Гамбург–Ганновер.

Як зазначається, на маршруті між Гамбургом і Ганновером виникли проблеми з регіональними та міжміськими перевезеннями. Міжміські поїзди наразі об'їжджають, що призводить до затримок від 30 до 50 хвилин.

За інформацією Deutsche Bahn, зупинки в Целле, Ільцені та Люнебурзі скасовано. Щоб зменшити навантаження на об'їзні маршрути, деякі поїзди також скасовано.

Оскільки всі поїзди ICE на маршруті Гамбург–Берлін наразі скасовані, Deutsche Bahn просить пасажирів подорожувати через Ганновер і там пересідати на інші поїзди.

Зауважимо, що цього дня аеропорт Берліна (BER) очікує на майже 100 тисяч пасажирів, що спричинить затримки, адже аеропорт досі бореться із наслідками масштабної кібератаки.

Масштабна кібератака сколихнула низку європейських аеропортів у суботу, 20 вересня. Вранці 22 вересня в аеропорту Брюсселя попросили авіалінії скасувати половину відправлень, запланованих на цей день.