В Германии страдает железнодорожное сообщение из-за неисправности контактной сети

В результате неисправности контактной сети вблизи немецкого города Ильцен железнодорожное движение претерпело значительные перебои, в частности, поезда на маршруте Гамбург-Берлин отменены.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Утром 22 сентября железнодорожное движение Германии претерпело значительные перебои из-за неисправности контактной сети вблизи Ильцена: все поезда ICE в обоих направлениях на маршруте Гамбург-Берлин отменены. Это также касается маршрута Гамбург-Ганновер.

Как отмечается, на маршруте между Гамбургом и Ганновером возникли проблемы с региональными и междугородними перевозками. Междугородние поезда пока объезжают, что приводит к задержкам от 30 до 50 минут.

По информации Deutsche Bahn, остановки в Целле, Ильцене и Люнебурге отменены. Чтобы уменьшить нагрузку на объездные маршруты, некоторые поезда также отменены.

Поскольку все поезда ICE на маршруте Гамбург–Берлин в настоящее время отменены, Deutsche Bahn просит пассажиров путешествовать через Ганновер и там пересаживаться на другие поезда.

Отметим, что в этот день аэропорт Берлина (BER) ожидает почти 100 тысяч пассажиров, что вызовет задержки, ведь аэропорт до сих пор борется с последствиями масштабной кибератаки.

Масштабная кибератака всколыхнула ряд европейских аэропортов в субботу, 20 сентября. Утром 22 сентября в аэропорту Брюсселя попросили авиалинии отменить половину отправлений, запланированных на этот день.