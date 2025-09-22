Чехія не планує визнавати Палестину, попри рішення низки країн

Наразі Чехія не планує визнавати Палестинську державу, попри те, що низка країн вже заявила про таке рішення.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

У відповідь на офіційне визнання Палестинської держави Австралією, Великою Британією та Канадою, МЗС Чехії заявило, що країна наразі не планує ухвалювати таке рішення.

"Чеська Республіка не визнала Палестинську державу і наразі не планує цього робити", – заявило МЗС.

Водночас там наголосили, що Чехія підтримує дводержавне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, однак цього можна досягти лише шляхом прямих переговорів між двома сторонами.

Португалія і ще майже десять держав мають визнати Палестину державою в найближчі дні. Німеччина, своєю чергою, закликає до дводержавного вирішення питання.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Держави Палестина.