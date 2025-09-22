Чехия не планирует признавать Палестину, несмотря на решение ряда стран

В настоящее время Чехия не планирует признавать Палестинское государство, несмотря на то, что ряд стран уже заявили о таком решении.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

В ответ на официальное признание Палестинского государства Австралией, Великобританией и Канадой, МИД Чехии заявило, что страна пока не планирует принимать такое решение.

"Чешская Республика не признала Палестинское государство и пока не планирует этого делать", – заявило МИД.

В то же время там подчеркнули, что Чехия поддерживает двустороннее решение израильско-палестинского конфликта, однако этого можно достичь только путем прямых переговоров между двумя сторонами.

Как писали, Португалия и еще почти десять государств должны сделать это в ближайшие дни. Германия, в свою очередь, призывает к двустороннему решению вопроса.

Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.

Министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало заявление Великобритании и нескольких других стран о признании Государства Палестина.