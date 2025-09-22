ЗМІ: посли НАТО обговорять винищувачі РФ у повітряному просторі Естонії

Посли НАТО зустрінуться цього тижня для обговорення питання щодо порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

Про це стало відомо AFP, передає "Європейська правда".

Як дізналися ЗМІ, посли НАТО зустрінуться у вівторок, 23 вересня, для обговорення питання про порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

Зустріч, скликана після того, як Естонія ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору для проведення екстрених обговорень, дасть послам можливість обговорити реакцію НАТО на цей інцидент.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

МЗС Литви та Латвії також викликали представника російського посольства через цей інцидент.

Рада безпеки ООН 22 вересня збереться на надзвичайне засідання у зв'язку з порушенням Росією повітряного простору Естонії в п'ятницю.