СМИ: послы НАТО обсудят истребители РФ в воздушном пространстве Эстонии

Послы НАТО встретятся на этой неделе для обсуждения вопроса о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

Об этом стало известно AFP, передает "Европейская правда".

Как узнали СМИ, послы НАТО встретятся во вторник, 23 сентября, для обсуждения вопроса о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

Встреча, созванная после того, как Эстония инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора для проведения экстренных обсуждений, даст послам возможность обсудить реакцию НАТО на этот инцидент.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

МИД Литвы и Латвии также вызвали представителя российского посольства из-за этого инцидента.

Совет безопасности ООН 22 сентября соберется на чрезвычайное заседание в связи с нарушением Россией воздушного пространства Эстонии в пятницу.