Туск: Польша без сомнения будет сбивать объекты, которые нарушат воздушное пространство

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в понедельник, 22 сентября, что его страна будет решительно защищать свое воздушное пространство, если летающие объекты нарушат его.

Его слова цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

На фоне усиления нарушения Россией воздушного пространства стран НАТО, Туск заявил, что Польша "без сомнения примет решение сбивать летающие объекты, если они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей".

"Здесь нет места для дискуссий", – заявил глава правительства страны.

Туск подчеркнул, что Польша всегда будет реагировать решительно, но в "не совсем четких" ситуациях, когда инциденты происходят за пределами польских территориальных вод, решения будут требовать особой осторожности.

"Когда мы имеем дело с ситуациями, которые не являются вполне понятными, такими как недавний полет российских истребителей над платформой Petrobaltic, но без нарушения, поскольку это не наши территориальные воды, мы должны хорошо подумать, прежде чем принимать решение о действиях, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта", – отметил он.

В то же время премьер-министр страны подчеркнул: Польша действует в постоянной консультации со своими союзниками и готова к "любому решению, направленному на уничтожение всех объектов, которые могут нам угрожать".

"Но я должен быть на 100% уверен, что наши союзники будут относиться к этому так же, как и мы, что если конфликт перейдет в очень острую фазу, мы не будем в этом одиноки", – подчеркнул Туск.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, Польша заявила, что российские истребители пролетели над буровой платформой в Балтийском море, нарушив ее зону безопасности.

В тот же день три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

МИД Литвы и Латвии также вызвали представителя российского посольства из-за этого инцидента.

Совет безопасности ООН 22 сентября соберется на чрезвычайное заседание в связи с нарушением Россией воздушного пространства Эстонии в пятницу.