Глава МЗС Німеччини закликав дати відсіч російському реваншизму

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що реваншизм Росії лишається "незмінним" і йому необхідно дати відсіч.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького міністра наводить dpa.

Вадефуль прилетів до Нью-Йорка, де відбудеться термінове засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорять порушення Росією повітряного простору Естонії.

Перед вильотом очільник МЗС Німеччини сказав, що розраховує на широку солідарність членів Радбезу з Естонією.

За його словами, мета зустрічі – дати зрозуміти, що "подальші порушення матимуть наслідки".

"Реваншизм Росії не слабшає. І ми повинні протистояти йому за допомогою сили закону", – підкреслив Вадефуль.

Як відомо, у пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.