Глава МИД Германии призвал дать отпор российскому реваншизму

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что реваншизм России остается "неизменным" и ему необходимо дать отпор.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит dpa.

Вадефуль прилетел в Нью-Йорк, где состоится срочное заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсудят нарушение Россией воздушного пространства Эстонии.

Перед вылетом глава МИД Германии сказал, что рассчитывает на широкую солидарность членов Совбеза с Эстонией.

По его словам, цель встречи – дать понять, что "дальнейшие нарушения будут иметь последствия".

"Реваншизм России не ослабевает. И мы должны противостоять ему с помощью силы закона", – подчеркнул Вадефуль.

Как известно, в пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.