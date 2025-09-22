В Латвії попереджають, що Росія може готувати провокації й проти них

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що прямої військової загрози його країні або НАТО наразі немає, але не можна виключати ескалацію провокацій, диверсій та інцидентів.

Заяву очільника латвійського оборонного відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Спрудс, зараз необхідно враховувати, що Росія загалом готова до ескалації і продемонструвала свою жорстокість в Україні.

"Ми не повинні розслаблятися ні на хвилину, тому що в нашому регіоні можливі провокації гібридної війни і не тільки", – наголосив міністр.

Прямої військової загрози Латвії або НАТО наразі немає, але не можна відкидати провокації, диверсії та ескалацію інцидентів, переконаний він.

"Ми повинні рахуватися з цим і бути готовими сьогодні, а не завтра. Наша готовність має бути продемонстрована вже зараз, зокрема за допомогою навчань "Намейс", які ще більше зміцнюють нашу боєготовність. Це доводить, що найкраще стримування – це зміцнення обороноздатності", – підкреслив Спрудс.

Він пояснив, що демонстрація обороноздатності також стримує потенційну ескалацію.

Міністр оборони зазначив, що Росія хотіла домогтися зниження ролі НАТО і роз'єднаності всередині Альянсу, однак, на його думку, в кінцевому підсумку досягається зворотний результат.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

МЗС Литви та Латвії також викликали представника російського посольства через цей інцидент.

Рада безпеки ООН 22 вересня збереться на надзвичайне засідання у зв'язку з порушенням Росією повітряного простору Естонії в п'ятницю.