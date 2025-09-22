В Латвии предупреждают, что Россия может готовить провокации и против них

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что прямой военной угрозы его стране или НАТО пока нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций, диверсий и инцидентов.

Заявление главы латвийского оборонного ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Спрудс, сейчас необходимо учитывать, что Россия в целом готова к эскалации и продемонстрировала свою жестокость в Украине.

"Мы не должны расслабляться ни на минуту, потому что в нашем регионе возможны провокации гибридной войны и не только", – подчеркнул министр.

Прямой военной угрозы Латвии или НАТО пока нет, но нельзя исключать провокации, диверсии и эскалацию инцидентов, убежден он.

"Мы должны считаться с этим и быть готовыми сегодня, а не завтра. Наша готовность должна быть продемонстрирована уже сейчас, в частности с помощью учений "Намейс", которые еще больше укрепляют нашу боеготовность. Это доказывает, что лучшее сдерживание – это укрепление обороноспособности", – подчеркнул Спрудс.

Он пояснил, что демонстрация обороноспособности также сдерживает потенциальную эскалацию.

Министр обороны отметил, что Россия хотела добиться снижения роли НАТО и разобщенности внутри Альянса, однако, по его мнению, в конечном итоге достигается обратный результат.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

МИД Литвы и Латвии также вызвали представителя российского посольства из-за этого инцидента.

Совет безопасности ООН 22 сентября соберется на чрезвычайное заседание в связи с нарушением Россией воздушного пространства Эстонии в пятницу.