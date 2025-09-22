Укр Рус Eng

На севере Италии произошли наводнения и сдвиги из-за ливней

Видео
Новости — Понедельник, 22 сентября 2025, 14:40 — Уляна Кричковская

В понедельник, 22 сентября, в результате сильных дождей в некоторых районах итальянского Милана произошли наводнения, а в одной из провинций – сдвиги грунта.

Об этом пишет ANSA, передает "Европейская правда".

Итальянский регион Ломбардия пострадал от сильных ливней, в некоторых районах итальянского Милана произошли наводнения, а в провинции Комо – сдвиги грунта.

Особенно сильное наводнение было в районе Нигуарда в Милане, где река вышла из берегов.

Пожарные были вызваны для проведения десятков операций по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с экстремальными погодными условиями в регионе, где также серьезно пострадали провинции Монца и Варезе.

Прошлой осенью от катастрофических наводнений пострадал восток Испании, в частности Валенсия. В результате стихийного бедствия погибли более 200 человек.

В июле в испанском регионе Каталонии объявили предупреждение об угрозе наводнения, жители этих районов получили уведомления об опасности на мобильные телефоны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия стихийные бедствия
Реклама: