На севере Италии произошли наводнения и сдвиги из-за ливней

В понедельник, 22 сентября, в результате сильных дождей в некоторых районах итальянского Милана произошли наводнения, а в одной из провинций – сдвиги грунта.

Об этом пишет ANSA, передает "Европейская правда".

Итальянский регион Ломбардия пострадал от сильных ливней, в некоторых районах итальянского Милана произошли наводнения, а в провинции Комо – сдвиги грунта.

Особенно сильное наводнение было в районе Нигуарда в Милане, где река вышла из берегов.

Пожарные были вызваны для проведения десятков операций по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с экстремальными погодными условиями в регионе, где также серьезно пострадали провинции Монца и Варезе.

🚨 Yesterday France, now it's Italy. Violent storms hit Lombardy near Lake Como, destroying several homes in Blevio.



📹 Anna Graziapic.twitter.com/r02RxzKWLo – Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 22, 2025

Прошлой осенью от катастрофических наводнений пострадал восток Испании, в частности Валенсия. В результате стихийного бедствия погибли более 200 человек.

В июле в испанском регионе Каталонии объявили предупреждение об угрозе наводнения, жители этих районов получили уведомления об опасности на мобильные телефоны.